Şiirin diliyle Hz. Muhammed'in hayatı

Esenler'de düzenlenen Naat-ı Şerif Gecesi'nde Şair Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını şiirin diliyle aktardı.

Esenlerlilerin Ramazan ayının coşkusunu hissettiği Ramazan etkinlikleri kapsamında Dörtyol Meydanı'nda Naat-ı Şerif Gecesi düzenlendi. Gecede Şair Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimiz'in hayatını şiirsel olarak aktardı.

Ramazan'ın ruhu şehrin ruhuyla birleşiyor

Program öncesi bir selamlama konuşması yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'de Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmak için birbirinden farklı programlar düzenlediklerini belirterek, "Bu gece bu meydanda Resulullah için naatlar okunacak. Ramazan'ın ruhunu şehrin ruhuyla birleştiren programlarımızda Esenler'de Ramazan coşkusunu yaşıyoruz. Dörtyol Meydanı'nı her gece bu denli doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Hz. Muhammed'in yaşamını şiirsel olarak aktardı

Gecede sahne alan Şair Dursun Ali Erzincanlı, Resulullah'ın yaşamını şiirin diliyle aktardı. Erzincanlı, anlatımına şu sözlerle başladı, "Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat yaşarsak ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım, Allah-u Teala bizi muhafaza edecektir. Bütün sebeplerin tükendiği noktada yine Allah kendi kudretiyle yardım edecektir. Kabe'yi yıkmak isteyen bir orduya Allah-u Teala'nın verdiği cevap gibi. 60 bin kişilik ordu, Kabeyi yıkmak istedi. Kabe'yi savunacak kimse yoktu. Yani 'Bedrin Aslanları' doğmamıştı, Çanakkale'nin kınalı kuzuları gibi kuzuları yoktu Kabe'nin ama Allah vardı. Allah, onları zelil ederek, kuşlardan oluşan orduyla bertaraf etti" dedi.

Şair Erzincanlı, bu hadiseyle başladığı anlatımına Resulullah'ın hayatından kesitlerle ve Müslümanlara rehber olacak hikayelerle devam etti. Allah resulüne olan özlem, dinleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı gecede şiirlerle dile geldi.