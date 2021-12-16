Sıla Kara Bosna Hersek'teki FIS Yarışı'nı 2 bronzla tamamladı

Milli kayakçı Sıla Kara, Bosna Hersek'teki FIS Yarışı'nı 2 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek Jahorina Kayak Merkezi'nde organize edilen FIS Yarışı'nda 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15. sırada tamamladı. Organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcuyu tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "FIS Yarışı'nda sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum" dedi.