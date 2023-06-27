Silah alacaklara ‘kullanma ehliyeti' için rapor hazırlandı

İstanbul'daki poligon sahipleri ile atış eğitmenleri, alınacak ruhsatlı silahlarda, kişilerin ‘silah kullanım ehliyeti veya silah kullanım sertifikası' şartının getirilmesi için İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere bir dosya hazırladı. Ana hatları oluşturulan dosyada kişilerin ruhsatlı silah alabilmesi için sürücü ehliyeti gibi bir ‘silah kullanım ehliyeti veya silah kullanım sertifikası' bulundurulması öngörülüyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren Poligon Sahipleri ve Atış Eğitmenleri, silah kazalarının ve kaçak silah kullanımının düşürülmesi amacıyla bir rapor hazırladı. İçişleri Bakanlığına sunulacak raporun ana hatları oluşturulurken, detaylar üzerinde çalışılıyor. Raporda ruhsatlı silahlarının meskun mahalde kullanılması yerine poligon veya belirlenen yasal yerlerde kullanılması, silahın verilmesi için belli bir süre kullanma eğitiminin verilmesi, kullanım sertifikası alan kişilerin belli bir yaştan sonra tekrar eğitime tabi tutulması, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlence yerlerinde kullanan kişilere yönelik caydırıcı cezaların getirilmesi gibi maddeler içeriyor.

Ana hatları ile oluşturulan dosya, detayları tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığına sunulması bekleniyor.

Rapor hakkında konuşan Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir poligon sahibi ve atış eğitmeni Mahmut Çınar, “Gün geçmiyor ki silahlarla ilgili kazalar, kötü olaylar neredeyse yok. Bizler poligon sahipleri ve atış eğitmenleri olarak silahlanmanın bilinçli olarak yapılmasını ve asla ruhsatsız silah edinilmemesi gerektiğini bir kez daha burada misafirlerimize, gelen müşterilerimize ve silah severlere duyurmak istiyoruz. Bulundurma ve taşıma ruhsatlı silah almak isteyen insanların da yeterli belgelerini tamamladıktan sonra mutlaka ve mutlaka silah kullanımıyla ilgili eğitmenlerden eğitim almaları gerektiğini söylüyoruz. Nasıl ki bugün araba aldığımızda arabanın ruhsatını üstümüze alabiliyoruz ama arabanın sürücü belgesi olmadan arabayı kullanamadığımız için aynı silahta da böyle bir şey olmasını, silah kullanımı sertifikası olmasını, eğitmenlerden eğitim alıp bu eğitimlerden başarıyla geçip ondan sonra silah edinilmesini gerekli buluyoruz” dedi.

Daha önce rapor hazırladıklarını ve bu raporu güncelleyerek bakanlığa vereceklerini belirten Atış Eğitmeni Çınar, “Biz poligon sahipleri ve atış eğitmenleri olarak bununla ilgili daha önceden de bir dosya hazırlamıştık. Şimdi tekrar güncel bir dosya üzerinde çalışılıp bununla ilgili mutlaka silah eğitimi alıp daha sonrasında bulundurma ve taşıma ruhsatlı silah edinilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Bununla ilgili silah ruhsatı alındıktan sonra uzun süre silahını hiç kullanmayan insanların bazı melekeleri kayboluyor. Periyodik aralıklarla devletin resmi kurumları olan poligonlarda gelip pratik yapmalarını, güncel bilgilerini tazelemeleri gerektiğini buradan tekrar duyuruyoruz. Lütfen dışarıdaki ortamlarda meskun mahallerde silah asla ve asla kullanmayalım. Benim silah taşıma ruhsatı olan ve silah taşıyan arkadaşlara ricam asla ve asla silah taşırken teşhir etmeyelim, bunlar kanuni olarak yasaktır” diye belirtti.