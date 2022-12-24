Silah zoruyla bir vatandaşın cep telefonu ve cüzdanını çalan 3 şahıstan 2'si yakalandı

Arnavutköy'de bir vatandaşın cep telefonu ve cüzdanını silah zoruyla alan 3 şahıstan 2'si yakalanırken yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık tarihinde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana gelen “Silahla Yağma” suçu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde incelenen güvenlik kameraları tarafından 3 şüpheli şahsın 500 metre boyunca H.D. isimli şahsı bir süre takip ettikleri ardından silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını aldıkları tespit edildi. Olayı gerçekleştiren F.K. ve Y.E.Y. isimli şüpheli şahıslar, Yavuz Selim Mahallesi'nde araç içerisinde bir silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Silahın Y.E.Y. isimli şahsa ait olduğu ayrıca F.K. isimli şüpheli şahsın “Mala Zarar Verme” suçundan arandığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan Y.E.Y. isimli şahıs hakkında, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, F.K. isimli şüpheli şahıs “Silahla Yağma” suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay güvenlik kamerasında

Silah zoruyla H.D. isimli şahsın cüzdan ve cep telefonunu çalan 3 şahıs, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın 500 metre boyunca H.D. isimli şahsı bir süre takip ettikleri görülüyor.