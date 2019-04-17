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Silahla arkadaşının arabasını gasp etti, kaza yaptı kaçtı

Beylikdüzü’nde arkadaşından arabasını gasp eden şahıs, kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak kaçtı.

Beylikdüzü'nde arkadaşından arabasını gasp eden şahıs, kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak kaçtı.


Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arkadaşından gezmek için arabasını istedi. Direksiyona geçtikten sonra silah doğrulttuğu arkadaşını arabadan atan şahıs, kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kaçarken 34 NE 3668 plakalı araçla kaza yapıp kaldırma çıktı. Aracı bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.


Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başlatırken olayda mağdur olan genç adam ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

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