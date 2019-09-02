İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması yapılacak

Eyüp ile Gaziosmanpaşa’yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli’nde bakım onarım çalışması yapılacak.

Eyüp ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli'nde bakım onarım çalışması yapılacak. Tünel, çalışma nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım onarım çalışması yapılacağını bildirdi. Tünelin, çalışma nedeniyle 3 Eylül Salı günü saat 22.00'den 04 Eylül Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar (8 saat) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.