Şile Belediyesi Atatürk Yolu'nu yeniledi

Şile Belediyesi, ilçe için tarihi öneme ve manevi değere sahip Atatürk Yolu'nu yenileyerek yeniden Şile'ye kazandırdı.

"Tahlisiye'ye yakışır bir yol yapılsın''

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Ekim 1932 tarihinde Şile'ye yaptığı ziyaret esnasında, Tahlisiye İstasyonu'nu ziyaret etmek istemiş ancak istasyona giden yolu yetersiz bulup, Atatürk Yolu olarak anılan bölgeyi işaret ederek orada yeni bir yol yapılmasını istedi. Atatürk'ün bu isteği yerine getirilerek Tahlisiye Yolu kısa zamanda kullanıma açılmış ve bir süre sonra bu alan Atatürk Yolu olarak anılmaya başlandı.

Şile için önemli bir manevi değeri olan Atatürk Yolu, Şile Belediyesi tarafından planlanan proje ile yenilenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeyi ziyaret ettiği gün olan, 10 Ekim'de düzenlenen törenle yeniden hayata kazandırıldı.

"Tarihimize, değerlerimize sahip çıkalım"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı soğuk havaya rağmen törene gösterilen ilgiye teşekkür ederek; "10 Ekim 1932 tarihinde, Atatürk'ün Şile ziyaretinde, Kiremitli Sokak'ta başlayan ve sonrasında Tahlisiye 'de devam eden ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada böyle bir yol olmayışından dolayı ihtiyacı fark etmiş ve bu yolun açılması halinde, buranın farklı bir anlam ve değer kazanacağını ifade etmiş. Sonrasında ise hızla bu yol inşa edilmiş, hizmete konulmuş ama zaman içerisinde kullanılmadığı için bakımsız ve eksik kalmış. Bizim için böylesine anlamlı ve tarihi bir değerin Şile'ye kazandırılması noktasında, tekrar aktif hale getirilmesi ve yaşatılması anlamında Şile Belediyesi olarak eksiklikleri tamamladık, peyzajını yaptık, çiçeklerini ektik ve aydınlatmasını yaptık. Bu önemli değerin tarihin tozlu sayfalarında kalmasına göz yumamazdık. Şile'mizde gerek tarihi anlamda gerekse manevi anlamda değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Atatürk Yolu canlanıyor

Uzun yıllardır kullanımda olmayan Atatürk Yolu'na; Şile Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenileme projesi kapsamında 20 oya ağacı, 215 zakkum ağacı, 50 adet leylendi ağacı dikilerek 600 metrekare alan yeşillendirildi. Yol boyunca uzanan merdiven aksının sağlı sollu korkuluklarına taraklı mozaik çalışması yapıldı. Aks boyunca 20 adet nostaljik aydınlatma armatürüyle aydınlatılan alanın, giriş kısmının yenilenmesiyle birlikte projesi tamamlandı.

Anlamlı günde anlamlı açılış

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şile'ye ziyaretinin yıl dönümünde Atatürk Yolu halkla yeniden buluşturuldu. Açılış programı Şile Belediyesi Müzik Okulu öğrencilerinin eşliğinde İstiklal Marşının okunması ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve Şile halkı yoğun katılım gösterdi.

Programda Şile Belediyesi Müzik Okulu eğitmenlerinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesinin ardından, zeybek gösterisi ile duygu dolu anlar yaşandı.