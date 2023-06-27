Şile Belediyesi Müzik Okulu'nun yıldızları konservatuvar yolunda parlıyor

Her yıl öğrencilerini konservatuara kazandırmanın gururunu yaşayan Şile Belediyesi Müzik Okulu, bu yıl da yetenekli 10 öğrencisini Maltepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'ne gönderdi.

Müzik tutkusunu akademik bir yolculuğa ve devamında da gerçek bir kariyere dönüştürmek isteyen Şile'deki genç yeteneklere konservatuvara hazırlık eğitimleri veren, Sinan Deniz Akbay ve Nazlıcan Bektaş rehberliğinde Şile Belediyesi Müzik Okulu öğrencilerine konservatuar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl eğitimlerini tamamlayan Ezel Özgen, Beliz Özgen, Elif Mira Filinta, Mert Çiftçi, Irmak Üstün, Ravza Nisa Çakıral, Ada Bayram, Serra İpek Yücel, Ela Merve Bagater, Aslı Şen ve Mehmet Çınar Gedik Maltepe Üniversitesi Çocuk Konservatuvarı; Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı ve Mimar Sinan Üniversitesi Tam Zamanlı (Lise) Trompet bölümlerinde akademik eğitim görmeye hak kazandı.

Yeni dönem eğitimleri Eylül'de başlıyor

Aktif olarak 130'a yakın öğrenciye eğitim veren Şile Belediyesi Müzik Okulu yeni dönemi Eylül ayında başlayacak. Eylül ayı başında yapılan duyuru ile sınava giren adaylar, değerlendirmenin ardından Şile Belediyesi Müzik Okulu'na girme hakkı kazanıyor. Şile Belediyesi Müzik Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ise resmi törenlerde ve etkinliklerde güne anlam katıyor.