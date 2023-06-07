Şile Belediyesi, renkli etkinliklerle Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Renkli şölen Şile Kent Meydanı'nda

Şile Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü unutulmaz etkinliklerle birleştirerek çevre bilincini daha da yükseltti. Şile Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Şile Kent Meydanı'nda adeta bir çevre şölenine dönüştü. Birbirinden renkli stantlar, atölyeler ve etkileyici sunumlarla gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, katılımcılara çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmaya devam

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Dünya Çevre Günü'nü renkli etkinliklerle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çevremizin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma sorumluluğu hepimizin ortak görevidir. Şile Belediyesi olarak, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız. Bu etkinlikle birlikte, çevre konularında farkındalık oluşturmayı ve toplumun her kesimine çevre dostu uygulamaları benimsetmeyi hedefliyoruz. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için birlikte çalışmaya devam edelim" diye konuştu.

Stantlar ve atölyelerle dolu bir etkinlik

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Günü etkinliği, birbirinden farklı stantların yanı sıra atölyeler ile renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, her bir standın kendine özgü konseptiyle çevreyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi oldu. Atık Madde Tasarım Standında geri dönüşümün üretken yüzüyle tanışırken, Çevre ve İklim Değişikliği Standı iklim kriziyle mücadelede yapılması gerekenleri anlattı. Hava Kirliliği Standı, sağlıklı bir çevre için temiz hava önemini vurgularken, Plastik Kapak ve Toprak Kirliliği Standı plastik atıkların zararlarını gözler önüne serdi.

Şileli öğrenciler birbirinden güzel atölyelere imza attı

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı. Masal Okulu, 75. Yıl Ortaokulu, Levent Birben Anaokulu, Doğancılı Necda Moralıgil Ortaokulu, Demirtaşpaşa Anaokulu, Balibey İlkokulu ve Işık Üniversitesi atölyeler, sergiler ve sahne etkinlikleri ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne katılarak çevre bilincinin kazanılması için destek sağladı.

İklim değişikliği, deniz kirliliği ve çevre bilinci aşılandı

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Standı, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini ve acil eylemlerin önemini vurgularken, Deniz Kirliliği Standı denizlerin korunmasının ne kadar kritik olduğunu anlattı. Çevre Bilinci Standı, ziyaretçilere çevreyle ilgili bilgilenme ve sorumluluk alma fırsatı verirken, Orman Kirliliği Standı ormanların önemini ve korunması gerekliliğini vurguladı. Harezmi Projesi Standı ise yenilikçi çevre teknolojilerini tanıtarak yeşil bir geleceğe doğru ilham verdi.

Şile Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte ayrıca düzenlenen atölyeler ile gençler ve çocuklar çevre konusunda eğlenerek öğrendi.