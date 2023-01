Şile Belediyesi sosyal belediyecilikte “bir tebessüm ömre bedel” diyor

2019 yılından itibaren yenilikçi ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile Şile'ye hizmet veren Şile Belediyesi sosyal belediyecilik alanında da birçok farklı çalışmaya imza atıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında gıda yardımından, evde bakım ve sıcak yemek desteğine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olmayı kendilerine görev edindiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, aynı azim ve heyecanla 2023 yılında da gönül belediyeciliği çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Her birey, her aile bizler için çok değerli”

Şile'de sürdürülen belediyecilik hizmetlerinde sosyal yardım ve destek çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile'yi Şile yapan ve varlıkları ile güzel ilçemize kıymet katan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına Şile Belediyesi olarak karşılık veriyor ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Her birey her aile bizler için çok değerli, tüm belediye imkânlarımızla onların yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şile Belediyesi yüzleri güldürüyor

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmaların yıl boyunca devam ettiği belirtilirken, Şile Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına birçok hizmeti de hayata geçirdi. Gerçekleştirilen 925 seans Psikolojik danışmanlık ve 8 gelişim atölyesi etkinliği ile “Mutlu Birey, Mutlu Aile” sloganıyla hizmet veren Şile Belediyesi uzman kadrosu ile yüzlerdeki gülümsemeyi eksik bırakmıyor.

Her şeyin başı sağlık

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü' ne yapılan başvurular sonucunda Şile Belediyesi medikal malzeme desteği ile; 570 adet hasta bezi, 36 adet hasta yatağı, 27 adet tekerlekli sandalye ve 17 adet akülü sandalye ihtiyaç sahipleri ile buluştu. Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Desteği ile hastalara ulaşım desteği de veren Şile Belediyesi 2022 yılında 447 sefer hasta nâkili yaparak hastaların hastaneye ulaşımını sağladı.

Yalnız değilsin

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda Evde Bakım ve Yerinde Hizmet Desteği ile 37 haneye ev temizliği hizmeti verilirken, 103 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşa kuaförlük hizmeti sağlandı.

Gıda yardımlarını senenin 365 günü devam ettiren Şile Belediyesi, 8 bin 300 gıda kolisi yardımında bulunarak, Aşevi çatısı altında 41 bin 180 adet sıcak yemeği her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim etti.

2. el eşya ve 2. el kıyafet desteğini ilçenin her noktasına ulaştıran Şile Belediyesi, vatandaşlar arasında köprü kurarak, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen kullanılabilir durumdaki ev eşyasını 63 haneye ulaştırdı. Yine müdürlüğe getirilen 2 bin 630 adet kıyafet ve ayakkabı ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturulurken, yine ihtiyaç sahibi öğrencilere okul döneminde kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

“Şile'ye hoş geldin bebek”

İlçede doğan her yeni bebeğe hoş geldin diyen Şile Belediyesi, Yeni Doğan Paketi Desteği ile 230 Yeni Doğan Paketini ailelere teslim ederken, Şile ailesine katılan bebekleri de unutmadı.