Şile Belediyesi'nden 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'ne anlamlı mesaj

Şile Belediyesi, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde önemli bir farkındalık mesajı ile Atlas Okyanusu ekosistemine bağlı olan Karadeniz'in en güzel kıyılarından çevreye duyarlılık çağrısında bulundu.

İstanbul'un mavi bayraklı tek plajına sahip olan Şile Belediyesi, turkuaz renkli ve benzersiz deniz kıyısından "Derinlere Saygı Dalış Topluluğu" aracılığı ile seslenerek "Mavi Bir Dünya İçin Temiz Denizlerde İz Bırak" çağrısıyla tüm vatandaşları harekete geçirmeye çağırdı. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü, Mavi Bayraklı Sofular Plajı'nda özel bir çevre temizlik etkinliği ile kutlandı.

Mavi Bayraklı Sofular Plajı'nda çevre etkinliği düzenlendi

Şile Belediyesi, İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı olan Sofular'da 8 Haziran Dünya Okyanus Günü dolayısıyla önemli bir çevre temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik hem okyanusların korunması hem de toplumda çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlendi. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çevre gönüllülerinin yanı sıra öğrenciler, yerel sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, katılımcılar plaj ve çevresindeki atıkları toplamak için bir araya geldi. Plajda bulunan plastik şişeler, pet şişeler, sigara izmaritleri ve diğer atıklar toplanarak doğru şekilde geri dönüşüme yönlendirildi. Ayrıca, katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Mavi Bayraklı Sofular Plajı çabalarımızın bir göstergesi”

Atlas Okyanusu ekosistemine bağlı Karadeniz'in çevre için önemine dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Okyanuslar dünyamızın yaşam kaynağıdır ve onları korumak hepimizin sorumluluğudur. Sofular Plajı'mızın mavi bayraklı olması, çevre koruma çabalarımızın bir göstergesidir. Temiz ve sağlıklı bir çevre için plajlarımızı korumak ve mavi bayrak standardını sürdürmek büyük önem taşır. Çünkü mavi bayrak, plajlarımızın temizliği, su kalitesi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi bir dizi kriteri karşılamasını gerektirir” dedi.

Şile Belediyesi olarak, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla projeler geliştirerek etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Ocaklı, “Sofular Plajı'nın mavi bayraklı olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Çünkü bu, plajımızın temizliği, su kalitesi ve çevre yönetimi konusunda yüksek standartları karşıladığını gösterir. Sofular Plajı'nı sadece bugün değil, gelecek nesillere de aynı güzellikte bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Şile Belediyesi olarak, çevre bilincinin artmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışarak, mavi bayraklı plajlarımızı koruyarak ve çevre temizliği konusunda bilgilendirme çalışmalarına katılarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre için güç birliği oluşturabiliriz" diye konuştu.

Toplumdaki çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Şile Belediyesi, Atlas Okyanusu'ndan Karadeniz'e uzanan kıyılarında temiz denizler için iz bırakma çağrısı yaparak, toplumda çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikler, Şile'nin denizlerine ve ekosistemine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacını destekliyor.