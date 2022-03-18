Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

Şile Belediyesi'nin desteği ile Çanakkale Zaferi'ni anlatan beş parçanın yer aldığı "Semada Yıldızlar" albümü hazırlandı.

Söz ve besteleri Şile'de yaşayan eski TRT sanatçısı Alev Sağlık'a ait şarkılarla Çanakkale'de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad edildi. Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik etti. Şileli şehitlerin de yer aldığı Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek dua eden Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Çanakkale'yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için bu şanlı zaferi eserlerle ölümsüzleştiren sanatçımıza destek verdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, rahmetle anıyoruz” dedi.