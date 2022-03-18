İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

Şile Belediyesi’nin desteği ile Çanakkale Zaferi’ni anlatan beş parçanın yer aldığı "Semada Yıldızlar" albümü hazırlandı.

Şile Belediyesi'nin desteği ile Çanakkale Zaferi'ni anlatan beş parçanın yer aldığı "Semada Yıldızlar" albümü hazırlandı.


Söz ve besteleri Şile'de yaşayan eski TRT sanatçısı Alev Sağlık'a ait şarkılarla Çanakkale'de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad edildi. Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik etti. Şileli şehitlerin de yer aldığı Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek dua eden Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Çanakkale'yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için bu şanlı zaferi eserlerle ölümsüzleştiren sanatçımıza destek verdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, rahmetle anıyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.