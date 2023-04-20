Şile Bezi emektarları iftar sofrasında buluştu

İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olan 150 yıllık geçmişe sahip Şile Bezi'nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Şile Belediyesi çatısı altında, bu kültürel mirasın sürdürülmesi için emek harcayan, dokumacılık yapan, Şile Bezi üreten ekipler Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın daveti ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şile Belediyesi Şile Bezi El Sanatları Merkezi'nde görevli dokuma ustaları, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi çatısı altında yer alan Satmazlı, Şuayipli, Sahilköy ve Osmanköy atölyelerinde Şile Bezi üreten kadınlar, eğitmenler ve çalışanlar Başkan İlhan Ocaklı'nın daveti ile iftar programında buluştu.

Belediyemizin Şile Bezi çalışmaları aralıksız devam edecek

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı iftar davetinde konuşan Başkan İlhan Ocaklı, Şile Bezi'ni dünyaya tanıtmak için çıktıkları yolda yapılan önemli çalışmaları hatırlattı. Başkan Ocaklı, “Şile Başkanı olduğumda bir hayal kurduk. Bu hayali gerçekleştirmek için de ciddi adımlar attık, projeler ürettik. İstanbul Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projemizle, mahallelerimizde kurduğumuz atölyelerimizde eğitimler verdik, şimdi bu atölyelerde her gün çıkrık sesleri yankılanıyor ve kadınlarımız ilmek ilmek Şile Bezi dokuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla birlikte bir üretim tesisi inşa ediyoruz. Allah nasip ederse tesisimiz tamamlandığında vardiya usulüyle dokumacılık yapacağız. Üretim tesisimiz hem istihdam sağlayacak, hem de iç ve dış piyasanın ihtiyacı olan bez ihtiyacını karşılayacak.

Şimdi de yine İstanbul Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle Şile Bezi ürünleri günümüzün moda anlayışına uygun hale getirmek, üzerinde farklı çalışmalar ve koleksiyonlar hazırlamak ve bu koleksiyonların ciddi bir şekilde tanıtımını yapabilmek için Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Şile Bezi'nin hizmetinde

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi müjdesini veren Başkan İlhan Ocaklı, merkezde yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı: “Bu merkezde kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, workshoplardan, boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenleyeceğiz. Yine bu merkezde ülkemizin tanınır, alanında takdir edilen isimleriyle, modacılarıyla yapacağımız işbirlikleri ile Şile Bezi'ne tasarım noktasında da nitelikli destekler sağlayacağız. İlçemizdeki butiklerle bu yönde güzel iş birliklerimiz olacak. Şile Bezi artık her anlamıyla Şile'de vücut bulan bir ürün haline gelecek” dedi.

Başkan Ocaklı: “Bizler Değil, Sizler Kalıcısınız"

Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projesi şuan Şile Belediyesi olarak yürüttüğümüz en önemli çalışmalardan. Bu yapı altında dünyaya mal olmuş önemli bir kültürel mirası gelecek nesillere aktarıyoruz, hem de kadınlarımıza ekonomik kazanım sağlıyoruz. Dolayısıyla bu projenin sürdürülebilirliği için yenilikçi çalışmaları da beraberinde planlıyoruz. Biz bütün bu çalışmaları Kooperatif ayağa kalksın, yükselsin ve büyüsün diye yapıyoruz. Çünkü bizler değil sizler kalıcısınız. Şile Bezi'mizi de Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifimizi de büyütecek olan sizlersiniz. Biz bu süreçte sizleri desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Şile Bezi'mizi hep birlikte tüm dünyaya tanıtacağız” ifadeleriyle düzenlenen program son buldu.