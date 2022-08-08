Şile Bezi Kültür Sanat Festivali Cengiz Kurtoğlu konseriyle son buldu

Uluslararası Şile Bezi Kültür Sanat Festivali, Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio'nun sahne aldığı görkemli konserle son buldu. Binlerce sanatseverin katıldığı konser Işık gösterisi ve sevilen şarkılar ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik Alanını dolduran coşkulu kalabalık, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarına eşlik ederken Taksim Trio'nun sergilediği müzik resitaliyle keyifli bir akşam geçirdi. Cengiz Kurtoğlu'nun yanı sıra ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'de Taksim Trio grubu ile birlikte sergilediği performansla vatandaşlardan büyük alkış topladı.

İsmini 150 yıldır dokunan, yörenin ekonomisini sağlayan, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü Şile Bezinden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlendi. Şile Bezinin değerini ve kültürünü koruma misyonu ile gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları Şile'de ağırladı. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleştiği festival boyunca, birbirinden ünlü sanatçılar Şileli vatandaşlarla buluştu.

Bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıkan sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio, şarkılarını konser alanındaki binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyerek unutulmaz bir performansa imzasını attı.

"Şile Bezi bizim için önemli bir kültürel miras"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "1 Ağustos itibari ile başladığımız ve bugün 7 Ağustos ile bitirdiğimiz 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat festivalimizin oldukça bereketli ve güzel geçti. Bugün de Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio ile muhteşem bir kapanışa imza attık. Gösterilen ilgiden dolayı mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Şile Bezi bizim için önemli bir kültüre miras bizden sonra gelecek olan nesillere 'de bu mirası aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta 3 gün boyunca Şile Ağva'da konserlerimiz olacak tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Kamil Sönmez, "Cengiz Kurtoğlu bizim gençliğimizin sanatçısı burada bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Şileye böyle konserlerin yakıştığını düşünüyorum. Böyle konserler şilede daha fazla olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cengiz Kurtoğlu Konseri için Pendik'ten geldim

Doğukan Cesur, "Şile Belediyesine çok teşekkür ediyorum. 1 hafta boyunca birbirinden değerli sanatçıları burada bizimle buluşturdu. Ben Pendik'te oturuyorum Cengiz Kurtoğlu'nun konseri için geldim. Çok güzel bir etkinlik çok güzel bir festival oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Aysel Atasever, "7 gündür inanılmaz konserler izledik. Belediye başkanımıza ve Şile Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için ben çok memnun oldum. Cengiz Kurtoğlu için Ağva'dan geldik. Çok seviyoruz kendisini çok mutlu olduk “ dedi.