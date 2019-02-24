Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Şile yolu Taşdelen mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kırmızı araç ters yöne girerek, karşı yönden gelen 34 ZT 4755 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada araçlarda bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi ise adli tıpa gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.