Şile Sofular Kavşağı hizmete açıldı

Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "650 metre uzunluğunda, yaklaşık 4 bin ton asfaltın atıldığı ve 7 milyon liraya mal olan bu yol, bölgemizin yükünü ciddi anlamda azaltacak” dedi.

Şile Belediyesi, Şile otoyolunda yaklaşık 100 gün önce çalışmalarını başlattığı Sofular Kavşağının açılışını gerçekleştirdi. Kısa sürede bitirilen proje ile Sofular Kavşağı hizmete açıldı.

Düzenleme öncesinde trafikte sorun yaşandığı belirtilen Sofular, Alacalı, Doğancılı, Sahilköy, Kurna ve Karakiraz Mahalleleri'nin uzun yıllardır çözülemeyen trafik riski, düzenlemesi yapılan Sofular Kavşağı ile birlikte çözüme kavuştu.

4 bin ton asfalt atıldı, 7 milyon lira harcandı

Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Batı sahili bölgemizde yaklaşık 6 tane köyümüz var. Bu bölgenin uzun yıllardır bir beklentisiydi, ulaşımla ilgili sorunlar yaşanıyordu. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Karayolları Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. 650 metre uzunluğunda, yaklaşık 4 bin ton asfaltın atıldığı ve 7 milyon liraya mal olan bu yol, bölgemizin yükünü ciddi anlamda azaltacak” dedi.

Kavşağın açılışına, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve mahalle muhtarları katılım sağladı.