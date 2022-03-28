Şile yolunda hafriyat kamyonu bariyerleri kırıp karşı şeride geçti: 2 hafif yaralı

Yaşanan kazada hafriyat kamyonu sürücüleri hafif yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Yaşar Köseoğlu yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, direksiyon hâkimiyetinin kaybolmasıyla bariyerleri kırdıktan sonra karşı yönden Şile istikametine gitmekte olan Mehmet Büyütmüş yönetimindeki 34 JH1169 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yaşanan kazanın ardından Şile Otoyolu tek şeride düşürüldü. Kazaya karışan hafriyat yüklü kamyonlar olay yerinden çekici yardımı ile götürüldükten sonra trafik normal seyrine döndü.

Gelin konvoyu kazadan dolayı ilerleyemedi.

Yaşanan tır kazasında Şile Otoyolunda seyir halinde olan gelin arabası yolda kaldı. Trafiğin açılmasının ardından gelin konvoyu yoluna devam etti.