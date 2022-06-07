Şile'de ‘1. Sınıf Atık Getirme Merkezi' hizmete açıldı

Şile Belediyesi tarafından, Dünya Çevre Günü'nde, atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Şile Belediyesi tarafından, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için sağlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi resmi törenle açıldı. Programa, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İller Bankası Bölge Müdürü Muhammet Ferit Yüksel, Garnizon komutanı Hazer Yılmaz katıldı. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi Reform Sokak üzerinde 2 bin 635 metre kare alan üzerinde projelendirildi. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan proje, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Atık Getirme Merkezi, "Değerlendirilebilir (geri dönüştürülebilir) atıkların, evsel atıklar ve bertaraf edilmesi gereken diğer atıkların ayrı toplanarak, yönetmeliklere bağlı kalınarak toplanıp, gerekli proseslerin takibi sonucu, kısa süreli depolanarak uygun şekilde taşınması için kuruldu. Bu bağlamda bu tesis hem atığın ayrıştırılmasını pekiştirerek hızlandıracak hem de düzenli depolama suretiyle toprak ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesini sağlanarak faaliyetlerin öncüsü oldu. Çocuklar için kurulan atölyelerde Anaokulu, İlköğretim ve Orta öğretim öğrencileri, eğitim atölyesinde ileri dönüşüm ile yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayacak ve çevre eğitimleri alarak geleceğin çevreci nesilleri olacak.

Atık Yağ Toplama Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

“Okullar Arası Geri Dönüşüm Yarışması” projesi süresince okullardan toplanan bitkisel atık yağlar tartılarak kayıt altına alındı, sene sonunda her okulun topladıkları yağların miktarı öğrenci sayılarıyla oranlanarak sıralama yapıldı. İlçede bulunan 26 eğitim kurumundan öğrenciler aileleri ile birlikte evlerinde biriktirdikleri atık yağlarını okullarına getirerek bir yandan okul arkadaşları ile yarışmaya ortak olarak katılarak toplum aidiyetlerini pekiştirmiş bir yandan da atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşümü çevre bilincini yaşadı. Kazanan 3 okul ödüllerini Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve protokolün elinden aldı.

“ilçemize 1. Sınıf Atık Getirme, Geri Dönüşüm Merkezini kazandırdık”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Önemli günlerde önemli eserleri açıyoruz. Bugün de çevre haftası münasebetiyle ilçemize 1. Sınıf Atık Getirme, Geri Dönüşüm Merkezini kazandırdık. Burayı anlamlı ve tanımlı kılan merkezi olması. Şehrin ilçenin merkezinde herkese ulaşabilecek bir noktada olması bizim için çok önemli, insanlar için de çok önemli. Aynı zamanda bizim için en önemli değer burada çocuklarımıza, evlatlarımıza geri dönüşümle ilgili bunun önemiyle ilgili buradan eğitim verecek olması. Bir anlamda okul sayabilirsiniz. Burası çevrecilik anlamında önemli bir okul, ilçemize hayırlı olsun. Bu eseri ilçemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, belediyedeki arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.“ dedi.

“Burası hem bir atık toplama merkezi, hem de bir eğitim merkezi”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Çevre gününü Çevre haftası olarak kutlayan bir ülkedeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin çevreye saygısı, doğaya sevgisi, tabiatı olan aşkını bu hafta da gösterecek en güzel eserlerimizden birisini bugün Şile Belediyemiz, Bakanlığımızın da katkılarıyla ilçemize kazandırmış oldu. Burası hem bir atık toplama merkezi olmakla beraber aynı zamanda bir eğitim merkezi.“