İhlas Haber Ajansı

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Şile'de 35 ilkokul öğrencisi polisler ile beraber çevre temizliği yaptı

Şile’de öğrenim gören 35 ilkokul öğrencisi Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle, polis memurları ile beraber mesire alanında çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.

Şile'de öğrenim gören 35 ilkokul öğrencisi Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle, polis memurları ile beraber mesire alanında çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik ile Şile ilçesindeki Balibey İlkokulunda öğrenim gören 35 öğrenci, polis ağabeyleri ve ablaları ile beraber Çamlık mesire alanında çevre temizliği yaptı. Çocukların çevre bilinci kazanmasına katkıda bulunma hedefiyle düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

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