Şile'de balıkçılar yasağın bitmesiyle 'vira Bismillah' diyerek denize açıldılar

Balıkçıların ise av sezonuna hazırlık çalışmaları tamamlandı. Şile'de balıkçılar, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen törenin ardından av için ‘vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeniden denizle buluştu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla, balık av yasağının bitmesiyle tören düzenlendi. 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasaklarının ardından Şileli balıkçılar ağlarını denize bırakmak için Karadeniz ve İstanbul Boğazına açıldı. 1 Eylül günü balık avlanma yasağının sona ermesiyle binlerce balıkçı ‘vira Bismillah' diyerek yeni av sezonuna başladı. Şile'de, avlanma sezonunun hazırlıkları tamamlanırken, Şile İskelesinde tören gerçekleşti. Törende avlanmaya çıkacak olan balıkçılar için dua edildi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, balıkçılar ile birlikte denize temsili olarak açılarak basına açıklamalarda bulundu.

“Bugün balıkçı esnafımızda bir araya gelerek sezon açılışını gerçekleştirdik”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Öncelikle hayırlı olsun vira bismillah. Bugün balıkçı esnafımızda bir araya gelerek sezon açılışını gerçekleştirdik. Saat gece 00.00'dan itibaren 1 Eylül ve balıkçılık sezonu açılmış oluyor. İnanıyoruz inşallah ümit ediyoruz. Balık bol geçer, bereketli geçer. Rabbim inşallah bereketini esirgemez. Kolay değil, gerçekten çok zor. Bana birkaç sefer nasip oldu. Balıkçılarla ava çıktım, o soğuk hava şartlarında ve denizin kabardığı hallerde balıkçı esnafı mutfaklarımıza o balığı getirebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyor. Helal olsun, Allah razı olsun. Allah kazançlarını bereketli etsin. Vira bismillah” dedi.