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Şile'de dalgalara kapılan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Şile Ayazma Plajı’nda denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

Şile Ayazma Plajı'nda denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'nin cesedine ulaşılırken, 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı.


Şile Ayazma Plajı'nda sabah saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan 3 kişiden 1'nin cesedine ulaşıldı. Suriyeli olduğu öğrenilen kişi morga kaldırılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde denize girmek yasaklandı.

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