Şile'de denize giren iki genç, dalgalara kapılarak boğuldu

Şile'de denize giren 2 erkek şahıs dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında şahıslardan birinin cansız bedeni bulundu. Diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Şile'de İmrenli plajında sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre gece plaj bölgesine gelip kamp yapan biri 22 diğeri 24 yaşında iki erkek şahıs, sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan şahısları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen can kurtarma ve dalgıç ekiplerinin denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında, denizde boğulan 24 yaşındaki şahsın cansız bedeni kayalıklarda bulundu. Gencin cansız bedeni Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan denizde boğulan şahsın yakınlarının plajda bekleyişi devam ediyor.