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Şile'de İlçe Emniyet Müdürlüğünden Jandarma Komutanlığına sürpriz ziyaret

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü, 14 Haziran Jandarma Teşkilatının kuruluş günü sebebiyle Şile İlçe Jandarma Komutanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.


Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran Jandarma Teşkilatının kuruluş günü vesilesiyle, Şile İlçe Jandarma Komutanlığına sürpriz bir ziyarette bulundu. Polis ekipleri, komutanlığın bahçesine motosikletler ve ekip otomobilleri ile sirenler eşliğinde geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini bekleyen jandarma ekipleri ile tek tek selamlaştı. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri, selamlaşmaların ardından topluca fotoğraf çektirdi.

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