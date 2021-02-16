Şile'de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu

İstanbul Şile'de Kervansaraylar mevkiinde yoğun kar birikmesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan telef olurken, yaralanan çok sayıda büyükbaş hayvan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şile'de Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası içerisinde yaklaşık 100 hayvanın olduğu ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çökmeye tanık olan ahır çalışanı, ahır sahibine ulaşamayınca durumu ahır sahibinin arkadaşına iletti. İtfaiye ekipleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ile çevredekiler, ahır enkazında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar yaralı halde kurtarılırken, yaklaşık 10 hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Bölgede gönüllü itfaiyeci olarak görev alan İsmail Hakan, “İhbar aldık bu bölgeye. Bir iki hayvanı gönüllüler ve itfaiye olarak canlı kurtardık. Yoğun kar var. Çizmelerimiz batıyor, çıkartamıyoruz. Çatı çökmüş tabii. Makineler geldi, greyder geldi. 8, 10 kadar telef olan hayvan var. Büyükbaş hayvanlar” dedi.