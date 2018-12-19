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Şile'de karaya oturan geminin mürettebatı kurtarılmaya başlandı

Şile’de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahsur kalan mürettebat Varagele sistemi ile kurtarılmaya başlandı.

Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahsur kalan mürettebat Varagele sistemi ile kurtarılmaya başlandı.


Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan 'Natalia' isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan gemide mahsur kalan mürettebat kurtarılmaya başlandı. Mürettebat halata yerleştirilen bir sepete bindirilme ile gerçekleştirilen ve adına varagele denilen sistemle kurtarılarak karaya çıkarılıyor.

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