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Şile'de kıyıya vuran yunusu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı

Şile Ayazma Plajı’na vuran yunus, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi’nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Şile Ayazma Plajı'na vuran yunus, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin müdahalesiyle kurtarıldı. Yunusun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.


Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timleri plaja sevk edildi. Yunusu hayata döndürmek için zamanla yarışan ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Ardından yunus kontrollü bir şekilde denize bırakıldı. Yunusun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

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