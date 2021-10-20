Şile'de Muhtarlar Günü'nde, 'Muhtarlar Derneği' açıldı

Şile Belediyesi tarafından ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' düzenlenen törenle kutlandı. Törende, ilçedeki 69 mahalle muhtarının rahat çalışabileceği bir ortam oluşturmak için ‘Şile Muhtarlar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Şile Meydanında 19 Ekim Muhtarlar Günü resmi törenle kutlandı. Törene Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz, Muhtarlar Dernek Başkanı Necdet Keskin ve birçok muhtar katıldı. Yapılan törende ilçedeki 69 mahalle muhtarının rahat çalışabileceği bir ortam sunmak için ‘Şile Muhtarlar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış, Günhani Cami imamı Recep Akın'ın dualarıyla yapıldı. Yapılan açılış sonrası protokol ve muhtarlar tarafından dernek gezildi.

“Muhtarlar seçilmiş en etkili kanaat önderleridir”

Muhtarlar gününde muhtarların önemine vurgu yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “19 Ekim 1829'da kurulmuş olan muhtarların adını yaşatan böylesine anlamlı bir günün yıl dönümünde biz de muhtarlarımıza Şile'nin merkezinde işlerini halledebilecekleri dernek merkezi ayarladık. Bugün açılışını gerçekleştirdik. İnşallah yapacak olduğumuz yeni ve kalıcı yere kadar birkaç yıl burada bu alanı kullanacaklar. Muhtarlar, sizin de bildiğiniz üzere köylerimizde, mahallelerimizde yol arkadaşlarımız, seçilmiş en etkili kanaat önderleridir. Dolayısıyla onların da böylesine bir mekanda işlerinin yürütülebilmesi adına gerek sekreterlik hizmetleri gerekse kırtasiye hizmetleri ve gerekse mekânsal hizmetlerin sağlanabileceği alanı Şile Belediyesi olarak yerine getirdik. Hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Şile'de en kıdemli ve en uzun süre görev yapan Hacı Kasım mahalle muhtarı Havva Tan, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'nın elinden onur plaketi aldı.