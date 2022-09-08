İhlas Haber Ajansı

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Şile'de telef olan inek kıyıya vurdu

Şile’de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vuran telef olmuş bir inekle karşılaştı.

Şile'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vuran telef olmuş bir inekle karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar yetkililere haber verdi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Şile'nin Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde telef olmuş bir inekle karşılaştı. Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Belediye ekipleri inceleme yaptıktan sonra telef olan ineği sahilden alarak boş bir araziye gömdü.

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