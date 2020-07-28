Şile'de Türk Bayrağı'na saldıran şüpheli tutuklandı

Şile'de bir iş yerinin dış cephesine asılan Türk Bayrağı'nı koparıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şile Üsküdar Caddesi Çavuş Mahallesi'nde 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.50 sıralarında bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağı'nın koparılıp yere atıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Polis ekipleri, Türk Bayrağı'nı söküp yere atan şahsın Tarkan H.(49) olduğunu tespit etti. “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Tarkan H., dün Kumbaba Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay anında yanında bulunan Ramazan E. isimli şahsın ise bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Olay anı işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin

asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor. İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor.