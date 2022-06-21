Şile'de üretilen doğal enginar ve gül sirkesi yoğun talep görüyor

Şile'de yaşayan 66 yaşındaki Fatma Çetin, atadan miras olan ve dördüncü kuşak olarak sürdürdüğü mesleğinde doğal malzemelerden sirkeler üretiyor. Çetin'in ürettiği enginar ve gül sirkeleri ise yoğun talep görüyor.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Oruçoğlu köyünde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Çetin, atadan miras olan sirke üretimi işini dördüncü kuşak olarak devam ettiriyor. Yaklaşık 46 yıldır sirke üreten Çetin, ürettiği enginar ve gül sirkelerini pazarlarda satıyor. Çetin, kendi bahçesinde ürettiği doğal malzemeler olan gül ve enginarları, meşe fıçılarında muhafaza ediyor. 4 ay meşe fıçısında kaldıktan sonra süzülen gül ve enginarlar, 1 sene sirke olmak için bekliyor.

“İnsanlara yararlı bir şeyler yapmak istiyoruz”

46 yıldır sirke üreten Fatma Çetin, ”Şu anda tam gül mevsimi. Gül mevsimi olduğu için gül sirkesi yapıyoruz. Faydalı bir ürün, hem kan dolaşımını sağlar hem kadınlar saçlarına yüzlerine kullanıyor. Biz bunu doğal olarak yapıyoruz. Bir sene olmadan da açmıyoruz. İnsanlara yararlı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu kayınvalidemden öğrendim ve onun yaptığı şekilde devam ettiriyorum. Enginar sirkesini de kendi enginarlarımızdan yapıyoruz. Çok faydalı, karaciğer olsun şeker hastaları olsun bayağı faydası var. Enginarın biraz daha mayalanması zor. En erken bir sene sonra fıçıyı açıyoruz. Fiyatları da uygun, gül sirkesinin kilosu yüz TL enginar sirkesi ise yüz kırk TL” şeklinde konuştu.