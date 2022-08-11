Şile'de “Yaz Boyu Festival Etkinlikleri” tüm hızıyla sürüyor

Festival çerçevesinde Ağva, 3 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Mazhar Alanson, Bora Duran, Haluk Levent, Simge, Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio gibi birçok ünlü sanatçıyı buluşturan Şile'de kültür sanat rüzgarı esmeye devam ediyor. Şile Belediyesi, 12-14 Ağustos tarihleri arasında Ağva'da Hande Yener, Kutsi ve Koliva'yı müzikseverlerle buluşturacak.

“Şile'mizin en önemli turizm duraklarından biridir Ağva”

Şile'nin sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şile'mizin en önemli turizm duraklarından biridir Ağva. Eşsiz koyları, nehir kenarında yer alan romantik işletmeleri ile doğa severlerin tercih sebebi olan Ağva'mızda hem gelen misafirlerimizi hem de Ağvalı hemşerilerimizi kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Sadece İstanbulluları değil, tüm Türkiye'yi Şile'mizi ve Ağva'mızı tanımaya, bu dünyadaki cenneti görmeye davet ediyoruz” dedi.

12 Ağustos'ta Hande Yener, 13 Ağustos'ta Koliva ve 14 Ağustos'ta Kutsi'nin sahne alacağı Şile Belediyesi Yaz Boyu Festivalleri ağustos sonuna kadar devam edecek.