Şile'de yaz-kış spor

Şile Belediyesi tarafından projelendirilen ve Şile'yi adından söz edilir bir spor merkezi haline getiren Şile Spor Akademisi 2022 kış dönemine de damgasını vurmaya devam ediyor.

Şile'de yaşayan gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir yaşam için spor yapabildikleri ve branş eğitimleri aldıkları Şile Spor Akademisi Kış Dönemi eğitimlerine ve aktivitelerine aralıksız devam ediyor. Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım rehberliğindeki Şile Spor Akademisi güreşten, doğa yürüyüşlerine 16 farklı branşta 24 kişilik profesyonel eğitmen kadrosuyla, profesyonel malzemelerle Şile - Ağva genelinde çocuk, genç, yetişkin bin 55 sporcu bireye aktif spor eğitimi veriyor. Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Şile Spor Akademisi; Şile Kaymakamlığı, Şile Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortak protokolle destekleniyor.

16 farklı branş, 24 kişilik profesyonel kadro

Yaz ve kış döneminde kayıtlı 3 bin 115 genç ve çocuğa spor aşılayan Şile Spor Akademisi 2022 yılı kış döneminde; güreş, basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik, pilates, zumba, tenis, eskrim, okçuluk, judo, taekwondo branşlarında eğitim veriyor. Ayrıca doğa yürüyüşü ve kuzey yürüyüşünün yanı sıra, kırsal mahallelerde sürdürülen mobil spor çalışması ve ilçede yatılı okuyan öğrenciler için planlanan spor eğitim aktiviteleriyle yaş gözetmeksizin tüm katılımcılara spor ruhu ve kültürü aşılanıyor.

"Gençlerimize ve çocuklarımıza desteklerimiz sürecek"

Şile Spor Akademisi ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan gençlerimize ve çocuklarımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl planlayarak çalışmalarına başladığımız Şile Spor Akademimizin kısa bir sürede 3 bini aşkın katılımcıya ulaşması bizim için bir gurur kaynağı. Akademi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini ekleyerek Şile'yi bir spor merkezi haline getirmek istiyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkandan müjde, "Tam donanımlı Şile Spor Akademisi Fitness Merkezi yakında açılıyor"

Başkan Ocaklı, müjde vererek yaptığı açıklamada, “Şile'mizde vatandaşlarımızın sporu bir yaşam haline getirmeleri için sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bir müjdemizi de bu vesileyle iletmiş olalım. Şile'mizde tam donanımlı Şile Spor Akademisi Fitness Merkezi projesini başlattık. Çok yakında açacağız” ifadelerini kullandı.

Çok daha sağlıklı bir hayat için sporu, hayatlarının merkezine taşımalarında Şileli vatandaşlara büyük olanaklar sunan Şile Spor Akademisi'nin bu kışa özel güncel projeleri arasında ayrıca, Şile Spor Akademisi üyelerinin ve Şile'de yaşayan tüm vatandaşların kullanabileceği, profesyonel ekipmanlarla donatılmış, açık ve kapalı antrenman alanları olan, tam donanımlı Şile Spor Akademisi Fitness Merkezi Projesi de kısa bir zaman sonra hayata geçecek. 2021 Yaz Sezonu'nda Şile için bir ilki gerçekleştirerek Dalga Sörfü Eğitimi'ni başlattı. Kış döneminde ise Eskrim Eğitimi'ni hayata geçiren Şile Spor Akademisi, kendi alanında sağlamış olduğu bu eğitimlerle ve farklı konseptiyle adından söz ettiriyor. 2022 yılı kış sezonu faaliyetleri, 4-5 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

Şile'nin eşsiz doğasında her hafta farklı bir rotada doğa yürüyüşleri düzenleniyor

Yüzde 80'i ormanlarla kaplı bir ilçe olan Şile'de, Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerine her yaştan katılımcıların ilgisi çok büyük. Her hafta sonu Şile'nin farklı bir noktasında düzenlenen doğa yürüyüş aktivitesi için vatandaşlar haftalar öncesinden kayıt yaptırıyor.