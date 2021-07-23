İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şile'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şile’de dün girdiği denizde kaybolan ve dünden beri aranan 2 gençten birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de dün girdiği denizde kaybolan ve dünden beri aranan 2 gençten birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan gencin ailesi sinir krizi geçirdi.


Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi sağ kurtarıldı. Dünden beri devam eden arama çalışmalarının ardından 18 yaşlarındaki Bedirhan Menge'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Menge'nin cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.


Denizde kaybolan Ömer Hadi Can'ı ise arama çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.