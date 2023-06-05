Şile'nin dokuma mirası inovasyonla buluştu

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı, kamp sonrasında düzenlenen Çalıştay ile noktalandı. İnovasyon ve Girişimcilik Kampı, Şile'nin girişimci kadınları için önemli bir fırsat oluştururken, alanında uzman isimler Çalıştay'da buluştu.

İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı'nın ilk oturumunda Girişimci Tuğba Özbek, Gamma Technics İdari İşler Müdürü Yeşim Destegül katılımcılarla bir araya gelirken, ikinci oturumda ise Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Bahar Taymaz, Girişimci Nilüfer Erol Demet, Girişimci Nazan Yalçınkaya, Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yılmaz, Girişimci Dilek Adalı, Girişimci, Dr. Şevval Karadağ inovasyon ve girişimcilik alanında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın moderatörlüğünü ise TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Uzmanı Rasim Keskin gerçekleştirdi.

“Şile'de kadınlarımızın iş hayatında güçlenmesi için çalışıyoruz”

Girişimciliğin geleceği şekillendiren en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kadınların inovasyon ve girişim gücünü kullanarak toplumun her alanında değişim yapabileceklerini vurguladı. Başkan Ocaklı, “Girişimcilik, kadınların gücünü ortaya çıkaran ve geleceği şekillendiren bir adımdır. İnovasyon ve girişimcilikle donatılmış kadınlar, toplumun her alanında büyük değişimler oluşturabilirler. Bu çalıştayın kadın girişimcilerimize güç katması ve onları ileriye taşıması için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Şile Bezi'nin köklü tarihinden ilham alarak, kadınların ufkunu açan ve girişimcilik ruhunu destekleyen bu çalışmalarla Şile'nin ve Şile Bezi'nin ekonomik büyümesine ve kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye olarak kadınların iş hayatının içinde çok daha aktif olması adına projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeni fikirlerle Şile ekonomisi daha da canlanacak

Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Keser'in açılış konuşmasıyla başlayan İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı, iş dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Açılış konuşmasında girişimciliğin önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Keser, “İnovasyon ve girişimcilik, bugünün rekabetçi iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalıştay ile Şile'nin girişimci kadınlarına destek olmak ve onları güçlendirmek amacındayız. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından düzenlenen bu çalıştayın yeni fikirler ve iş birlikleriyle Şile ekonomisi daha da canlandıracağına inanıyorum" dedi.

Şile Bezi ilham olacak

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Koordinatörü Gülşah Yıldız ise konuşmasında Şile Bezi'nin tarihçesi ve dünya genelinde dokuma alanında ün kazanmış markaların hikayelerinden örnekler sunarak katılımcıları bilgilendirdi. Yıldız, "Şile Bezi, köklü bir tarihe sahip olan ve dünya genelinde tanınan bir markadır. Bu çalıştayda, katılımcılarımıza Şile Bezi'nin tarihçesini ve dokuma alanında ünlü markaların başarı hikayelerini aktararak ilham vermek istedik. İnovasyon ve girişimcilikle birleşen Şile Bezi, kadınların üreticiliğini ve girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmalarını sağlayacak önemli bir araçtır" şeklinde konuştu.

İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı, katılımcıların bir araya gelerek uzmanların deneyim ve bilgilerini paylaşmasını sağlarken, çalıştay öncesi düzenlenen eğitim kampında ise inovasyon, girişimcilik, iş modelleri ve pazarlama stratejileri gibi konular ele alındı. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler Şile'nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunarak bölgenin ekonomik büyümesini desteklemeyi hedefliyor.