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Silivri, Arnavutköy ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri’de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzeri ise beyaza büründü.


Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul genelinde gece boyunca etkili sağanak yağış ve fırtınanın ardından kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halinde olan araçların üzeri beyaz örtüye büründü.

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