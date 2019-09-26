Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.

Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.