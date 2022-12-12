Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yeni kapasitesiyle 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak.

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor.

Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, 2'si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye'de, doğal gaz depoların da kapasiteleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde bir bir artırılıyor.

Ülke için stratejik öneme sahip olan “kara gün dostu” bu doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

İşte o tesislerden biri de Silivri'de.

Günlük ihtiyacını 4'te 1'ini tek başına karşılayabilir

Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri, 2007'de hizmete başladı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3,2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için faaliyete geçildi.

Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir.

Enerjisini rüzgardan alıyor

Bu dev tesis ihtiyacı duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinin ürettiği elektrik tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Yeni kapasitesiyle hizmet verecek bu dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Tuz Gölü Depolama'da da çalışmalar sürüyor

Öte yandan bir diğer depolama tesisi olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişleme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan Tuz Gölü'nde deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.

İki depo da yüzde 100 dolu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ve tedarikçilerin sevkiyat programlarına uyduğu takdirde kışı bir sorun olmadan atlatacaklarını açıklamıştı.