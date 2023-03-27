İhlas Haber Ajansı

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Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi.

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Silivri TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gazitepe mevkiinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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