Silivri Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

58'inci Silivri Yoğurt Festivali'nin 3'üncü gününde düzenlenen geleneksel yoğurt mayalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu. En lezzetli yoğurdu mayalayan Şaziment Çelik bin 500 TL'lik hediye çekinin sahibi oldu.

Silivri Belediyesinin 58'inci Yoğurt Festivali kapsamında geleneksel yoğurt mayalama yarışması bu yıl 17 yarışmacının lezzet yarışına ev sahipliği yaptı. Silivrililerin mayaladığı yoğurtlar, jüri değerlendirmesine tabi oldu. Silivri Sahili Yoğurtçu Heykeli yanında düzenlenen yarışmada, Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Rumeli Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Haydar Şahin, Öğretim Görevlisi Kemal Can Yurttaş, Silivri Medikal Park Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Pınar Kurt, Koordinatör Şef Muhammet Aydoğdu ve Moodys Danışman Şefi Recep Aydoğan jüri üyeliği yaptı. Manda, inek ve keçi sütünden yapılan yoğurtlar tat, kıvam, kaymak kalınlığı, sunum gibi özellik sonucunda 90 üzeri puanlarla değerlendirildi. Jüri üyeleri en iyi yoğurdu seçmekte zorlanırken, yarışmaya ünlü Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar da konuk oldu. Birbirinden lezzetli 17 yoğurdun yarıştığı mayalama yarışmasında 1'incilik ödülünü Şaziment Çelik, 2'ncilik ödülünü Volkan Ural, 3'üncülük ödülünü ise Mehtap Efe ve Esra Ertürk kazandı. Yarışmacıların hediye çeklerini Belediye Meclis Üyeleri Hacer Yıldırım, Ülkenur Büke, Şükriye Akkaya Karakuş ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral hediye etti. Birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncü olana ise 750 TL para ödülü verildi.

“Anneannelerimizin mayaladığı yoğurdun tadını unutmadık”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yoğurt Festivali'ni ilk düzenleyen belediye başkanı kadar

heyecanlıyım. Çünkü Silivri İstanbul'un bir şansı. Orada yaşayanların nefes alabilmek için hala organik ve iyi tarımla yapılan ürünleri tüketebilecekleri bir kent var yanı başında. İstanbul'un Batı'ya açılan kapısı Silivri; marka kent Silivri. Bundan hareketle inatla hayvancılığa, organik tarıma önem vereceğiz. Silivri'nin sütleri ile yöresel tatlar yapmaya devam edeceğiz. Israrla organik tarımı iyi tarımı destekleyeceğiz, aynı zamanda insanların hava alabilecekleri, kaçış noktası görecekleri, stresten uzaklaşıp organik ürün alışverişini Silivri'de yapıp şehirlerine dönecekleri bir tatil bölgesi haline getireceğiz. Biz anneannelerimiz, annelerimizin mayaladıkları yoğurdun tadını hiç unutmadık. Benim evimde de hala eşim yoğurt mayalar, raftan yoğurt alınmaz. Silivri yoğurdunun tekrar eski günlere döneceğinden hareketle yoğurt mayalayan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.