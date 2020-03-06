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Silivri'de 5.8'lik depremin ardından hasar gören okulun yıkımına başlandı

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8'lik depremin ardından hasar gören Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı'nda kontrollü bir şekilde yıkım başladı.


Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremden sonra, İstanbul'da bazı okullar ağır hasar almıştı. Ağır hasar alan okullar içinde İstanbul Valiliği yıkım kararı alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Silivri Çeltik Mahallesi'nde bulunan Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı'nın yıkımına başlandı. Bugün sabah saatlerinde okul bahçesine gelen ekipler yıkıma kontrollü bir şekilde başladı. Yıkım çalışması devam ediyor.

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