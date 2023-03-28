Silivri'de 6 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden kadının acıklı hikayesi ortaya açıktı

Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden İpek İkto isimli kadının yakınları Adli Tıp Kurumundan cenazesini teslim alırken, yaşanan feci kaza hakkında İpek İkto'nun yeğeni Serhat İkto konuştu. İpek İkto'nun, trafik kazasında hayatını kaybeden kuzeni için kestiği kurbanı İstanbul'a getirirken trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden biri olan İpek İkto isimli kadının yakınları Adli Tıp Kurumundan cenazeyi teslim almak için beklerken, yaşanan kazaya ilişkin yeğen Serhat İkto konuştu.

Hayatını kaybeden İpek İkto'nun acıklı hikayesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda İkto'nun kuzeni olan Emircan Aktan'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine kurban kesildiği ve bu kurbanı da İpek İkto İstanbul'a getirirken kazanın yaşandığı öğrenildi.

"Hayatını kaybeden kuzenim için kestiğimiz kurbanı götürüyordu"

Meydana gelen kazaya ilişkin konuşan İpek İkto'nun yeğeni Serhat İkto, "Öncelikle biz kamyonların denetlenmesini istiyoruz. Televizyonları her açtığımızda bir kamyon vakası görüyoruz, bir kamyon kazası. Bunlara bir eğitim versinler, belli bir kota koysunlar. Şehir içinde fazla olmasınlar. Bu hafta ikinci kez canımız yandı. Geçen hafta da trafik kazasından kuzenimizi kaybettik. İki haftada iki acı. Buna bir önlem alsın yetkililer. Herkesin canı yandı, burada 6 kişi hayatını kaybetti. Altı aile perişan halde. Bu artık kaza değil, katliam. Yetkililer bunu görsün, bir kota konsun, belli bir saatten fazla kullanmasınlar. Halam kendi aracıyla Çorlu'dan İstanbul'a geçen hafta hayatını kaybeden kuzenim için kestiğimiz kurbanı götürüyordu. Normal şeridinde giderken oluyor kaza" şeklinde konuştu.