İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de ambulans yan yattı, 3 sağlık personeli ölümden döndü

İstanbul’un Silivri ilçesinde hasta nakli için gelen ambulansın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendiği kazada 3 sağlık personeli ölümden döndü.

İstanbul'un Silivri ilçesinde hasta nakli için gelen ambulansın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendiği kazada 3 sağlık personeli ölümden döndü.



Kaza, akşam saat 20:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri çıkışı Akören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silivri Devlet Hastanesine hasta nakli yapmak üzere gelen 112 ambulansı, kavşak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Araç içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan ambulans olay yerine gelen vinçle yoldan kaldırıldı.

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