İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada 27 kişi yaralandı

Silivri’de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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