İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de bir bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılırken yan bina zarar gördü

Silivri’de bir bina kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılırken yan binanın 1.

Silivri'de bir bina kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılırken yan binanın 1. katı hasar gördü. 1.katta bulanan dairenin salon duvarı yıkıldı.


Silivri'de kentsel dönüşüm nedeniyle 2019 yılında yaşanan deprem sonrasında Silivri Fevzi Çakmak caddesi üzerinde bulunan bir bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımına başlandı. Yıkımı esnasında yan binanın 1. katı hasar görürken dairenin salon duvarı yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgeye gelen Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, yıkım işlemini yapan firma tarafından zararın karşılanacağı öğrenildi.


“Salondan içeriye girdiğimde duvarın yıkıldığını gördük”


Odasında oturduğu anda büyük bir sesle odasından çıkarak sesin geldiği noktaya gittiğini belirten daire sakini Ataberk Çelik “Ben odamdaydım, annem mutfaktaydı. Gelen sesle direk salondan içeriye girdiğimde duvarın yıkıldığı gördük. Kepçenin ağrı içerideydi” dedi.

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