Silivri'de çatı yangını

Silivri'de yazlık bir sitede çıkan çatı yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gümüşyaka Mahallesi Korukent sitesinde yazlık olarak kullanılan bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından site sakinleri rahat bir nefes alırken evin çatısı kullanılamaz hale geldi.