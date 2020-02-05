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Silivri'de cinayet anı kamerada

Silivri’de 28 yaşındaki genç, sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.

Silivri'de 28 yaşındaki genç, sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet anı kameralara yansıdı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Fenerköy Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre Eray Tömen (28), evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tüfekle öldürüldü. Silah sesiyle duyarak olay yerine giden vatandaşların yerde yatan bir kişiyi görmesiyle olay 112 sağlık görevlilerine ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eray Tömen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri suç aleti tüfekle birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.


Eray Tömen'in öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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