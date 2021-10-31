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Silivri'de dehşet, eşini vurup intihar etti

İstanbul Silivri’de öfkeli koca, tekerlekli sandalyedeki eşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

İstanbul Silivri'de öfkeli koca, tekerlekli sandalyedeki eşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.


Olay, Kınalı mevkii Eslem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu, daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin evdeki incelemeleri sürüyor.

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