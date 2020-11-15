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Silivri'de eski karısı ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Silivri’de dün akşam eski karısı ve eşini öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri'de dün akşam eski karısı ve eşini öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam Erdem D. isimli şahıs, eski karısı Tülay Sivil ve Mesut Sivil'i yaşadıkları evde öldürmüştü. Olayın ardından ifadesi alınan zanlının, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mesut ve Tülay Sivil'in cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

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