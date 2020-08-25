Silivri'de feci kaza: 4 yaralı

Silivri Kavaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Adeta hurdaya dönen ve motor kısmı koparak yola savrulan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri'nin Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Renault Fluence marka otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle aracın motoru yol kenarına fırlarken, 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik her iki şeritte de bir süre durdu. Hurdaya dönen aracın çekilmesinin ardından trafik normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.