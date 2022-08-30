İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Silivri’de İSKİ’nin alt yapı çalışması sırasında toprak altına kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Silivri'de İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında toprak altına kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.


Olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında bir anda göçük oluştu. Göçük sırasında beline kadar toprağa gömülen Ümit Oğul isimli işçiyi çıkaramayan çevredeki diğer vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Oğul, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı olan Ümit Oğul kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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